Tesla ve SpaceX CEO’su, uyandığı andan başlayarak günlük rutinini yenilemek istiyor. Musk, Full Send Podcast ile yaptığı bir röportajda Musk, sabah ilk iş olarak telefonunu kontrol ettiğini ve bunun sağlığına zararlı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Musk programda “Birçok insanın yaptığından şüphelendiğim kötü bir alışkanlığım var: Sabahları hemen telefonumu kontrol etmek. Aslında bu korkunç bir alışkanlık” dedi.

Musk, daha önce Alman otomobil dergisi Auto Bild’e her günün ilk 30 dakikasını e-postaları kontrol ederek geçirdiğini söylemiş ve bu alışkanlığından da vazgeçmek istediğini belirtmişti.

Musk, “Çalışmaya ve daha iyi durumda olmaya ihtiyacım var. Yani, uyanır uyanmaz hemen telefonuma bakmaktan en az 20 dakika egzersiz yapmaya geçeceğim, sonra telefona bakacağım” diyor.

IDC Research’ün bulgularına göre, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık %80′i, uyandıktan sonraki ilk 15 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor .

CNBC’ye göre ise bu rutini değiştirmek muhtemelen daha sağlıklı. Çünkü araştırmalar erken saat antrenmanlarının üretkenliği de artırabileceğini gösteriyor. 2019′da British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan bir araştırma günlük belirli düzeydeki sabah egzersizinin katılımcıların kısa süreli hafızasını, dikkatini ve karar vermesini geliştirdiğini buldu.

Genellikle sabaha karşı 03.00 gibi yatan ve sabah 9:30′da uyanan Musk, akıllı telefon alışkanlığının biraz endişeden doğduğunu söyledi. Uyurken şirketle ilgili acil durumları kaçırmadığından emin olmak istiyor.

Musk, “SpaceX ve Tesla’yı çalıştırıyorum, bu yüzden genellikle bir gecede olan bir tür şey var” diyor.