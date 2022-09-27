Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Forbes 400 sıralamasında ilk kez birinci sırada yer alırken, 14 yıl sonra ilk defa zenginlerin toplam gelirinde azalma görüldü.

Forbes’in 41. defa açıkladığı ABD’nin en zengin 400 iş adamı listesine göre bu yıl ilk kez teknoloji şirketleri sahibi Musk, geçen yıla göre servetini 60 milyar doların üzerinde artırarak ilk sıraya yerleşti.

Elon Musk 2022’de 4 yıl üst üste birinci sırada yer alan eski Amazon CEO’su Jeff Bezos’u ikinci sıraya iterken, ABD’nin en zengin iş insanı olan Musk’ın bunu Tesla hisselerindeki yüzde 11’lik hisse artışına borçlu olduğu belirtildi.

Listede, Amazon hisselerinde yüzde 27’lik bir kayıp yaşayan 2 numaralı Bezos’u, eşiyle birlikte kurduğu vakfına yılın başlarında 20 milyar dolar bağışlamasına rağmen yazılımcı ve yatırımcı iş insanı Bill Gates takip etti.

En zengin ABD’li iş insanı listesindeki ilk 20 kişinin 1,6 trilyon dolar değerindeki servetinin, Forbes 400’ün toplam servetinin yüzde 40’ına karşılık geldiği kaydedildi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise geçen yıl 3 numarayı işgal ettiği listede 11. sıraya gerileyerek ilk 10’a giremedi.

Eylül 2021’den bu yana servetinin yarısından fazlasını (76,8 milyar dolar) kaybeden Zuckerberg, son bir yılda en çok para kaybeden Forbes 400 zenginleri arasında ilk sırada yer aldı.

Zenginlerin toplam gelirinde yüzde 11’lik kayıp

Forbes Wealth Editör Yardımcısı Chase Peterson-Withorn, Forbes 400’ün geçen yılki toplam varlığının 4,5 trilyon dolar olduğunu bu yılki toplamın ise 500 milyar dolar daha az olduğunu belirtti.

Withorn, “Zenginler her zaman daha da zenginleşmiyor. Birçok Amerikalı gibi ülkedeki en zengin 400 kişi, borsada yavaşlama yaşıyor. Toplamda bir yıl öncesine göre yüzde 11 daha fakirler.” ifadelerine yer verdi.