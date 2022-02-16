Elon Musk, Starship roketiyle Mars’a yapılacak yolculuğun neye benzeyeceğine dair 5 dakikalık bir animasyon paylaştı.

Independent’ın haberine göre SpaceX’in CEO’su gelecek birkaç on yıl içinde Kızıl Gezegen’de kalıcı bir insan kolonisi kurmayı hedefliyor. Mürettebatlı ilk görevlerin 2030’a kadar başlaması bekleniyor. Söz konusu video, Starship ve beraberindeki Super Heavy yardımcı roketinin yörüngede yakıt ikmali yapıp 7 aylık Mars yolculuğuna devam etmeden önce fütüristik uzay limanından (muhtemelen roketin geliştirildiği Teksas’taki Starbase üssünden) fırlatılışını gösteriyor.

Hem yardımcı roket hem de Starship’in roketi dikey iniş yapabiliyor ve gelecek görevlerde tekrar kullanılabiliyor.

Starship to Mars simulation https://t.co/fkpYvv5pMR — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2022

SpaceX’in videoyla birlikte paylaştığı tweet’te, “Tamamen ve hızla yeniden kullanılabilen araçlar insanlığın yıldızları keşfedeceği bir geleceğin anahtarıdır” dendi.

Musk şöyle devam etti: Bizim yaşam süremiz içinde bu gerçek olacak.

Musk geçen haftaki sunumunda hâlâ hukuki izinlere ve bazı teknik gelişmelere ihtiyaç duyulsa da 119 metre uzunluğundaki roketin muhtemelen gelecek ay fırlatılacağını belirtmişti.

SpaceX geliştirme aşamasını tamamladıktan sonra Güneş Sistemi çevresinde insan ve kargo taşıyabilecek bin gemilik filosunu kurmak için Starship roketlerinin seri üretimine başlamayı planlıyor.

İnsanlığın birden fazla gezegende yaşayan bir tür olma hedefinin gerçekleşmesinin temelinde uzay seyahatinin masraflarını azaltmak yatıyor. Roketlerin tekrar kullanılabilmesine bu kadar yoğunlaşılmasının sebebi de bu.

Musk’a göre fırlatma başına maliyet nihayetinde 10 milyon dolar gibi düşük bir miktara indirilebilir.