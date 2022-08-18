Dünyanın en zengin adamı Elon Musk Çarşamba günü Manchester United’ı satın alacağı yönünde tweet atmış, ancak daha sonra bunun bir şaka olduğunu belirtmişti. Ancak Manchester United’a gerçekten talip olduğunu açıklayan bir isim var. İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe, Manchester United’ı satın almak istiyor.

Ratcliffe’in sözcüsü The Times’a verdiği demeçte, “Kulüp satılıksa, Jim kesinlikle potansiyel bir alıcıdır. Böyle bir şey mümkün olsaydı, uzun vadeli sahiplik açısından ilgilenirdik” dedi.

20 kez İngiltere şampiyonu olan United, yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde sezonun ilk iki maçını da kaybettikten sonra Premier Lig’in son sırasında yer alıyor.

Bu başlangıç kulübün sahibi Glazer Ailesi’ne yönelik eleştirileri ve yatırım eksikliği algısını yoğunlaştırdı. Kulüp, Sir Alex Ferguson’un 2013’te emekli olmasından bu yana sıkıntılarla boğuşuyor ve 2017’den beri kupa kazanamadı.

United Ailesi, son yıllarda kulübün sahiplerine yönelik çok sayıda protesto düzenlendi ve tepkiler devam edecek gibi görünüyor.

Ineos kimya grubunun çoğunluk hissedarı olan Lancashire doğumlu Ratcliffe çocukluğundan bu yana kulübün taraftarlarından. Ayrıca Fransız Nice, İsviçre kulübü Lausanne-Sport ve Ineos Grenadiers bisiklet takımına sahip. Ineos’un Mercedes F1 takımıyla ortaklığı var.

Sözcüsü, “Jim şimdi neler yapılabileceğine bakıyor ve kulübün şehir için ne kadar önemli olduğunu bilerek, resetleme için doğru zamanın geldiğini hissediyor” diyor.

Forbes’a Ratcliffe’in serveti tahmini 16.3 milyar dolar (13.5 milyar sterlin) değerinde.

Mayıs ayında Ratcliffe, Roman Abramovich’in Londra kulübünü satışa çıkarmasının ardından Chelsea’yi satın almak için 4,25 milyar sterlinlik bir teklifte bulunmuştu. Ratcliffe o dönem BBC Sport’a hala bir Manchester United taraftarı olduğunu ve Manchester için teklif vermemesinin sebebinin kulübün satılık olmaması olduğunu söylemişti.