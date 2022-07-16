Elon Musk ile twitter uzun süreli bir hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Peki, kazanan kim, kaybeden kim? Business Insider’ın görüşüne başvurduğu analistler, Elon Musk ve Twitter arasındaki savaşta çok sayıda kaybeden olduğunu söylüyor.

Insider’a konuşan uzmanlar iki taraf arasındaki mücadelenin aylarca, hatta birkaç yıl sürebileceğini bu durumun, Musk’ın itibarına, Twitter’ın işine ve çalışanların moraline zarar verebileceğini söylüyor. Analizde kazananlar ve kaybedenler şöyle sıralanıyor:

KAYBEDENLER

Elon Musk

Musk dünyanın en zengin insanı olabilir, ancak bir anlaşmadan vazgeçmeye çalışmak iyi bir fikir değil. Brandywine Global Investment Management portföy yöneticisi John McClaine, “Bence bundan kaynaklanabilecek itibar riskini hafife alıyor” dedi. McClaine’in bu itibar kaybının Musk’ın ileride başka işler yapmak istediğinde karşısına çıkabileceği görüşünde.

Bazı diğer uzmanlar Elon Musk’ın süreçte, twitter hakkında attığı keskin dilli tweetlerinin de aleyhine dönebileceği görüşünde. Onlara göre Musk’ın tweetleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından daha fazla incelemeye tabi olabilir.

Finans profesörü olan Derek Horstmeyer, “Elon sürekli tweet atarak kendine bir iyilik yapmıyor. Bunlar kesinlikle mahkemeye sunulacak ve belki yargıç ‘Bu adam iyi niyetle pazarlık yapmıyor’ diyebilir. Karşı tarafla alay eden her şey onu kötü gösterecek” diyor.

Michigan Üniversitesi Ross Business School’da profesör olan Erik Gordon, “SEC, şirketler arasındaki sözleşme anlaşmazlıklarına girmiyor. Ancak Musk, Twitter hisselerinin fiyatını kendi lehine manipüle ettiyse, piyasa manipülasyonu bir menkul kıymet ihlali olabilir” dedi.

Twitter

Analize göre Twitter’ın durumunda, şirketin güçlü bir yasal argümanı olsa da, uzun süreli bir savaş onun çıkarına değil.

Musk şirketi satın almayı kabul ettiğinden beri Twitter’ın hissesi yaklaşık %40 düştü.

Uzmanlar Insider’a, davanın sonucu ne olursa olsun Twitter’ın önümüzdeki aylarda hissedarlardan daha fazla dava ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Twitter çalışanları

Yönetim ve strateji profesörü olan Harry Kraemer, Insider’a Twitter çalışanları için tüm sürecin “yıkıcı” olduğunu söyledi.

Kraemer, “Çalışanlarınız çalışmak yerine, zamanlarının çoğunu, şirketin sahibini anlamaya çalışarak geçiriyorlar. Peki benim işime ne olacak? Aileme ne olacak? Yeni ürünleriniz için nasıl planlar yapıyorsunuz? Planlama bir nevi durma noktasına geliyor” diyor.

Twitter, Musk’ın şirketi satın almayı kabul etmesinden bu yana işe alımları durdurdu ve işten çıkarmalar başlattı. Davada şirket, eylemlerini Musk’ın maliyetleri düşürme baskısına bağlıyor.

KAZANANLAR

Hızlı bir şekilde bir çözüm bulmak Twitter’ın çıkarına olsa da Prof. Kraemer, bu savaşın “kolayca” en az bir yıl sürebileceğini söyledi. Hatta bir yoruma göre göre Musk, yargıç lehinde karar vermezse davayı temyize götürebilir ve 3 yıl kadar uzatabilir.

Kraemer, “Bunun büyük, büyük kazananları hukuk firmaları olacak. Bir servet kazanacaklar” diyor.

Business Insider’ın haberinde “Twitter ve Musk için ne kadar avukat ücreti ödeyeceği bilinmiyor. LexisNexis CounselLink tarafından toplanan verilere göre, birleşme ve satın alma avukatları 2021’de diğer tüm uygulama alanlarından daha fazla ücret aldı” deniliyor.