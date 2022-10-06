Milyarder yatırımcı Carl Icahn, Elon Musk’ın twitter’a yeniden talip olmasıyla beraber Business Insider’a göre birkaç ayda 250 milyon dolar civarında kar yapmış olabilir.

The Wall Street Journal’ın Salı günü yayınladığı habere göre milyarder yatırımcı son aylarda sosyal medya şirketine yaklaşık 500 milyon dolar yatırdı. Journal’ın haberini dayandırdığı kaynakları hisseleri 30’lu seviyelerin ortalarında satın aldığını söylüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce Twitter’ı hisse başına 54.20 dolara satın almayı teklif etmiş ve bu teklif kabul edilmişti. Ancak daha sonra Musk teklifinden vazgeçti ve taraflar davalık oldu. O süreçte ise twitter hisseleri düştü. Icahn hisseleri Musk’ın teklifinden çok daha düşük bir ortalamayla aldı.

Musk tekrar karar değiştirip Twitter’ı satın alma sürecini başlangıçta kabul edilen şartlarda tamamlamayı teklif edince Çarşamba günü hisseler %22 artışla 52 dolara yükseldi.

Insider, “Icahn’ın hisseleri henüz satmadığını varsayarsak birkaç ayda %50’lik bir kazanç” diyor.

The Journal’ın haberine göre Icahn, Musk’ın kaybedeceği anlaşılan bir mahkeme savaşına devam edeceğinden şüphelendiği için hisse almış.