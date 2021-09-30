Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasalarını etkileyen Elon Musk’tan kripto para ile ilgili yeni yorumlar geldi.

CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO’su Musk “Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün” dedi ve hükümetlere “Hiçbir şey yapmayın” tavsiyesinde bulundu.

ABD hükümetinin kripto para piyasasını düzenlemekten kaçınması gerektiği mesajı veren Musk “Ben hiçbir şey yapmayın diyorum” yanıtını verdi.

Musk, konuşmasında Çin’in kripto para üzerindeki baskısına değindi ve bu durumun “önemli elektrik üretimi sorunları” ile de ilgisi olduğunu belirtti. Çin’deki elektrik kesintilerine değinen Musk, “Kripto madenciliği bunda bir rol oynuyor olabilir” diye konuştu.

Çin’in enerji tüketimi ve çevresel etkisi ile ilgili potansiyel endişelerine ek olarak Musk, kripto para biriminin “temelde merkezi bir hükümetin gücünü azaltmayı amaçladığını” ve Çin’in “bundan hoşlanmadığını” söyledi.

Musk, kendisini “büyük bir kripto para birimi uzmanı” olarak adlandırmayacağını vurguladı