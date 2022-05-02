Elon Musk’tan pazar günü twitter takipçilerine borsa ve hisse toplama tavsiyesi geldi. Musk, takipçilerine, “inandıkları” ürünleri üreten şirketleri satın almalarını ve piyasa yaptığında “panik yapmamalarını” tavsiye etti.

Musk kendisine çok sorulduğunu belirterek şu tweeti paylaştığı: Sizin inandığınız ürün ve hizmetler üreten birkaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin daha kötüye gittiğini düşünüyorsanız satış yapın. Piyasa yaptığında panik yapmayın. Bu uzun vadede işinize yarayacaktır.