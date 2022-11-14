Teknoloji şirketleri genel olarak zor bir süreç geçiriyor. Twitter’da kaotik bir hafta yaşandı. Meta, 11 bin çalışanı işten çıkartacağını duyurdu. Öte yandan kripto para borsası FTX ise büyük bir çöküş yaşadı.

CNBC’nin analizine göre tek dahi modeli önemli yönetim başarısızlıklarına yol açabilir.

Yale School of Management liderlik gurusu Jeffrey Sonnenfeld Perşembe günü CNBC’nin “Taking Stock” ile yaptığı röportajda “Şüphesiz Sam Bankman-Fried bir dahi” dedi. “Ama zor olan, birinin frene basıp onlara sorular sorabilmesi gerektiği” diyor.

Analize göre Elon Musk’ın veya Mark Zuckerberg’in dehasından çok az kişi şüphe duyabilir. Ancak Sonnenfeld yaşanan durumda yeterli kurumsal gözetim olmamasına atıfta bulunuyor.

Theranos veya WeWork, Groupon, MySpace, Naptster’a değinen Sonnenfeld, uygun yönetişimleri olmadığı için uçurumdan düşen şirketlere vurgu yapıyor.

Sonnenfeld, FXT konusunda da zor sorular sorması gereken bir yönetim kurulunun eksikliğine işaret ediyor.

Ancak Sonnenfeld’a kurullar genellikle dahileri yönetemiyor. Zuckerberg başka bir örnek. Ona göre odağını metaverse’e kaydıran eski Facebook’un yaşadığı durum da temelde güçsüz yönetim kurulu üyelerinden kaynaklı. Meta, bu hafta 11.000 çalışanını işten çıkardı ve Meta için işler iyiye gitmiyor gibi görünüyor.

CNBC’de yer alan haberdeki pazar araştırması, kurucuların zaman içinde şirket değeri için finansal bir risk olabileceğini gösteriyor. Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kurucu liderliğindeki şirketler, yılın başında kurucu olmayan liderlere sahip şirketlerden daha iyi performans gösteriyor. Ancak şirketin kuruluşundan üç yıl sonra neredeyse hiçbir fark görünmüyor. Bu süreden sonra aslında firma değerinden düşmeye başlıyor.

Sonnenfeld, Fidelity Investments, Brookfield Asset Management ve eski Twitter CEO’su ve kurucu ortağı Jack Dorsey de dahil olmak üzere Elon Musk’ın Twitter anlaşmasındaki büyük oyuncuların şirketin yönetim kurulunda yer almadığını veya işlem boyunca söz sahibi olmadığını söyledi. Gözetim yok. Musk şimdi zamanını altı ayrı şirket arasında bölüyor: Tesla, SpaceX, SolarCity/Tesla Energy, Twitter, Neuralink ve The Boring Company.

Yalnız dahiler tarafından yönetilen şirketler, her şeyden önce güçlü bir yönetime ihtiyaç duyar. Sonnenfeld, yerleşik kontroller ve dengelere, saha uzmanlığına sahip bir kurulun bu işletmelerin daha az maliyetli hata riskiyle çalışması için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.

Ancak bu durum pazarın dahilere ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor. Yani Zuckerberg ya da Elon Musk’ın vizyonu oldukça önemli ancak yalnız olmamalılar.

Sonnenfeld, “Yönetilmeleri, yönlendirilmeleri ve kendilerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olabilecek ve bu emperyal yenilmezlik duygusunu geliştirmelerine izin vermeyen bir yönetim kuruluna sahip olmaları gerekiyor” dedi.