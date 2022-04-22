Milyonlarca emekli “Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018’de başlayan emeklilere ikramiye uygulaması ile yılda iki kere emekli vatandaşlara ödeme yapıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı aktarılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

“4/A’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.”