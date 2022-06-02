Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. TRT Haber’in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor. Çalışmanın kapsamı da belli oldu. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın onayının ardından çalışmaya son şekli verilecek. Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, düzenlemenin detaylarını TRT Haber`de değerlendirdi.

4 ana meslek grubunun kesinlikle bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Zengin, “Kapsam içerisinde, belki kamu görevlilerin tamamına 500-600 gösterge verilmesi söz konusu olabilir. 3600’ün üstünde ve altında olanları da kapsaması söz konusu olabilir” dedi.