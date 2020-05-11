Milyonlarca emekli bayrama kısa bir süre kala emekli maaşlarının bayram öncesinden ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını duyurdu.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NASIL SORGULANIR?

Tahsis numarası e-devlet üzerinden öğrenilebilir. E-devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK tahsis numarası görülebilir.