Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz” dedi.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabileceğini duyurdu. Fitch'ten...Daha fazla oku
Avrupa Birliği, son aylarda gündemde olan Kovid-19'a karşı aşılanacak kişilere 'aşı sertifikası' verilmesini erteleme kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü de...
Hollanda'da bir kafede, biri çocuk 6 kişiyi vurarak öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Cevdet Yılmaz, hükümetin itirazına rağmen...
ABD'de konut başlangıçları, geçen ay kasıma göre yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 4,5 artışla...
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi....
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabileceğini duyurdu. Fitch'ten...
Enerjide kurulu gücün 2020'de 95 bin MW'a, 2021'de ise 97 bin MW'a ulaşması bekleniyor. Kurulu güç artışında yine yenilenebilir enerji...
Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30 artışla 152,2...
Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) verilerine göre, Türkiye'nin kıyı şehirlerinde konut fiyatları son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda artış gösterdi....
Pandemi, 2020 yılında girişimcilik ekosistemini canlandırdı. Bir anda duran yatırımlar, yaz aylarıyla birlikte büyük bir ivmeyle geri döndü. 2020, girişimcilik...
Dünyaca ünlü girişimcilik fonu ve teknoloji üssü Plug and Play, 2020 yılında hayata geçerek kendini dijital performans platformu ve pazar...
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