Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri başladı. İşçi emeklilerinin ikramiye ödemeleri bugün de devam edecek. İkramiyeler, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hesaplarına ise yarın yatacak.

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklanması ve şu bilgiler verilmişti:

“4/A’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.”