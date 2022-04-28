Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri başladı. İşçi emeklilerinin ikramiye ödemeleri bugün de devam edecek. İkramiyeler, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hesaplarına ise yarın yatacak.
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklanması ve şu bilgiler verilmişti:
“4/A’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.”
Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı, emeklilerin hesaplarına 1100 lira bayram ikramiyesi yatırıldı.
- Aylığını 17-21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A’lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri dün yapıldı.
- 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri bugün hesaplarına yatırılacak.
- 4B’li Bağ-Kur emeklilerine ödemeler cuma günü yapılacak. Memur emeklilerine mayıs aylıklarıyla birlikte bayram ikramiyeleri cuma günü ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Maaşlar yarın ödenecek.
- TRT’nin haberine göre Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi. İşsizlik sigortası maaşı haftanın son iş günü hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
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