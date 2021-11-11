2015’te Ergin Üner ve Ozan Alptekin’in girişimi olarak kurulan su ve market sipariş uygulaması BiSU, mutfak alışkanlıkları hakkında ipuçları veren verilerini paylaştı.

Sektörün tecrübeli oyuncularından BiSU’nun verilerine göre, her ay hane başına 3,8 adet su siparişi veriliyor, her siparişte ortalama 1,3 ürün yer alıyor.Su siparişlerinin yüzde 78’inde plastik damacana, yüzde 12’sinde cam damacana ve yüzde 9’u pet şişe tercih ediliyor.

Haftaya suyla başlıyoruz

Uygulamadan elde edilen verilere göre, en çok su siparişi verilen gün pazartesi. Pazartesi gününden sonra ise en çok cumartesi günü su siparişi veriliyor, siparişlerin büyük çoğunluğu 11:00-12:00 arasında gerçekleşiyor.

İstanbul’da en çok su siparişi veren ilçeler ise sırasıyla: Küçükçekmece, Pendik, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir. BiSU verilerine göre, siparişlerin sadece yüzde 25’i nakit ödenirken, yüzde 75’lik kısmı mobil ödeniyor.

Bimarket’ten en çok süt siparişi veriliyor

BiSU’nun BiMarket bölümünün verilerine göre ise, en çok süt siparişi veriliyor. İkinci en çok sipariş edilen ürün maydonoz olurken, bunu havuç ve yumurta izliyor.