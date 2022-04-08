ABD’nin New York kentinde, “dünyanın en ince gökdeleni” olduğu belirtilen binanın yapımı tamamlandı. Binayı tasarlayan mimarlık şirketi SHoP’tan CNN’e yapılan açıklamada, “Steinway Tower” olarak adlandırılan binanın 24’e 1 yükseklik ve genişlik oranıyla “dünyanın en ince gökdeleni” olduğu duyuruldu.

111 West 57 Sokak‘ta bulunan Steinway Tower, 435 metre yüksekliğiyle One World Trade Center ve Central Park Tower’dan sonra batı yarım kürede üçüncü en yüksek gökdelen konumunda bulunuyor. Binanın ilk beş katı bir yüzme havuzu, özel yemek odası ve fitness merkezi gibi donatılardan oluşuyor.