Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra’yı tanıttı. Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, mart ayından itibaren çevrim içi satışa sunulması planlanıyor.

Samsung’dan yapılan açıklamaya göre yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen şimdiye kadar kullanıma sunulan en etkin S Pen olma özelliğini taşıyor.

Açıklamaya göre Galaxy S22 Ultra, her türlü ışıklandırma ortamında en iyi görüntüleri anında ve paylaşıma hazır şekilde yakalayabilme imkanını vaadediyor. Galaxy S22 Ultra, görüntüyü 100 kat daha yakınlaştıran yakınlaştırma özellikleriyle Samsung’un en güçlü ve en akıllı kamerasına da sahip.

Güvenlik

Galaxy S22 serisinde parola, biyometrik bilgiler veya Blockchain anahtarları gibi kullanıcıların hassas verileri, telefonun ana işletim sisteminden tamamen izole eden güvenli bir işlemci ve bellek içeren Samsung’un güçlü Knox Vault güvenlik platformuyla korunuyor.

Diğer yandan, Galaxy S22 serisinin tamamı ilerleyen dönemde çıkacak dört yeni Android işletim sistemi güncellemesini destekleyecek.

– Galaxy ekosisteminde diğer yeni cihazlar da tanıtıldı

Açıklamada, “Yeni Galaxy S22 serisinin yanı sıra Samsung, Galaxy Watch4 için birçok güncellenmiş özellik ve yepyeni bir tablet ailesi de sunuyor. Samsung, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü performansa sahip ve en büyük tablet olan Galaxy Tab S8 Ultra’nın da aralarında bulunduğu yeni Galaxy Tab S8 Serisi’ni tanıttı. Galaxy Tab S8, S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra’dan oluşan yeni Galaxy Tab S8 Tablet Serisi, gelişmiş donanım ve üretkenlik özellikleri ile kullanıcılara hem iş hem eğlence için kusursuz bir özgürlük ve esneklik sunuyor” denildi.

– “Çıtayı daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz”

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, “Samsung olarak, en kaliteli cihazlarımız için çıtayı daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz. Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note’un çok sevilen işlevselliğini, Galaxy S serisinin en çok takdir toplayan özellikleriyle, gerçek anlamda benzersiz bir mobil deneyimde birleştiriyor. Böylece akıllı telefonlar için yeni bir standart belirliyor, mobil teknolojiyi de bir adım öteye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir ise şunları kaydetti:

“Samsung olarak, müşterilerimize inovasyonun geldiği son noktayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmaya devam ediyoruz. Premium akıllı telefon kategorisinde piyasaya sunduğumuz en güçlü cihaz olan Galaxy S22 Ultra’nın gelişmiş Nightography, video özellikleri ve iki gün süren pil ömrüne ek olarak bugüne kadarki en etkin ‘S Pen’ ile pazarda kuralları yeniden yazıyoruz.”

Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, mart ayından itibaren, samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrimiçi satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, phantom black, phantom white, green, burgundy renk alternatifleri, 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak

Kaza sonucu oluşan hasarları, onarımları ve daha fazlasını kapsayan özel bir ürün destek hizmeti olan Samsung Care+, Galaxy S22 serisi için de tüketicilerin yararlanması için sunulacak.