Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği petrol ve doğal gazda üzerinden geçen boru hatlarıyla kritik öneme sahip Ukrayna, başta buğday olmak üzere çelik tedarikinde de önemli bir rol oynuyor.

Rusya, Avrupa’nın ithal ettiği doğal gazın yaklaşık üçte birini temin ederken, söz konusu sevkiyatların da yaklaşık yüzde 25’i Ukrayna üzerinden gönderiliyor.

Yüzyıllardır önemli bir buğday üreticisi konumunda olan ve Avrupa’nın “ekmek sepeti” olarak bilinen Ukrayna da dünyanın büyük 5’inci buğday ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor. Ukrayna’nın ihraç ettiği buğdayın neredeyse tamamı Karadeniz’deki limanlardan sevk ediliyor.

Ukrayna, 2019’da 3,1 milyar dolar buğday ihraç ederken, Mısır, yüzde 22,2 pay ve 685 milyon dolar ithalatla Ukrayna’nın da buğday ihracatında aslan payına sahip konumda bulunuyordu.

Yılda yaklaşık 21 milyon ton çelik üreten Ukrayna, üretiminin yüzde 60’ını ise ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere ihraç ediyor. Ülkenin pik demir üretimi de 2021 itibarıyla 20 milyon ton düzeyinde gerçekleşmişti.

Ukrayna, enerji yollarında önemli yere sahip

Ukrayna’da Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen, Kardeşlik ve Birlik adlı boru hatlarında yaşanabilecek aksaklıklar, sevk edilen Rus gazının hacimlerinde önemli düşüşlere neden olabilir.

Bölgeden gelen haberlerin ardından Avrupa’da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, bugün yaptığı açıklamada, sözleşmeler doğrultusunda Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatına devam edildiğini duyurdu.