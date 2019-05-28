Enerji ve gıdaya 110 milyon $ yatırıyor

Mayıs 28, 2019 0 Yorum 82 Okunma
Enerji ve gıdaya 110 milyon $ yatırıyor

Saray Holding, enerji ve süt işinde 110 milyon dolarlık yatırım yapmak için düğmeye bastı.

Şirket, jeotermal enerjide Denizli’de 80 megavatlık ek yatırıma başladı.

Süt ürünlerinde ise Milkman şirketinin üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.




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