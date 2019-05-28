Enerji ve gıdaya 110 milyon $ yatırıyor
Saray Holding, enerji ve süt işinde 110 milyon dolarlık yatırım yapmak için düğmeye bastı.
Şirket, jeotermal enerjide Denizli’de 80 megavatlık ek yatırıma başladı.
Süt ürünlerinde ise Milkman şirketinin üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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