Türkiye, enerji başta olmak üzere cari açığını büyüten ithalat kalemlerinde ‘yerli’ üretim seferberliğine devam ediyor. Teknolojiden petrokimyaya, aşı ve ilaçtan otomobil ve savunmaya kadar onlarca farklı alanda başlayan bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri de enzim.

Tekstil, kağıt, gıda, yem, biyoyakıt, deterjan ve tıp gibi pek çok sektörde etki yaratan enzim endüstrisinin büyüklüğü bugün dünyada 10 milyar doları aşmış durumda. Bunun yüzde 20’si Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada tüketiliyor.

Pandemiyle birlikte daha çok gündeme gelen ‘sürdürülebilirlik’ ve dünyanın geleceği için de büyük bir önem taşıyan enzim, sürdürülebilir ve çevre dostu ekonomiler için üretimde artık kimyasalların da yerini almış durumda.

İşte böylesine önemli bir endüstri için ülkemizde üretimde düğmeye basan isim ise LIVZYM Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Serdar Uysal oldu.

2014 yılında kuruluş çalışmaları başlayan ve geçen yılın haziran ayında üretime geçen LIVZYM, Tuzla Deri Organize Sanayi’de 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesiste faaliyetini sürdürüyor.

“LIVZYM’in bugüne kadar aldığı yatırım 10 milyon doların üzerinde. Bu önemli yatırımla Türkiye’nin enzimde dışa bağımlığını azaltırken, ülkemizin cari açığının kapanmasına da olumlu katkı sağlamak üzere yola çıktık” diyen Uysal, bölgede bu yatırımla birlikte enzim pazarını da büyütmeye hazırlandıklarını vurguluyor.

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