Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüzde 9,11) artırıldı.

EPDK’nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranında artırdı.

2021’de ilgili yasalara aykırılık nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 944 lira ile 2 milyon 376 bin 415 lira, doğal gaz piyasasında 1 milyon 44 bin 625 lira ile 2 milyon 89 bin 265 lira arasında olacak.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında ceza uygulanacak.

LPG piyasasında ise 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında değişecek.