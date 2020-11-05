Erciyes Üniversitesi’nde Kovid-19’a karşı geliştirilen “ERUCOV-VAC” aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.
Erciyes Üniversitesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19)’a karşı geliştirilen “ERUCOV-VAC” aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.
Üniversitemizde Covid-19 Karşı Geliştirilen ERUCOV-VAC Aşı Adayının İlk Dozu Gönüllülere Yapıldı.
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— Erciyes Üniversitesi (@EruMedya) November 5, 2020
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