Kayak sporu denince ülkemizde akla ilk gelen merkezlerden biri olan Kayseri Erciyes’te, Artaş İnşaat tarafından 13 milyon dolarlık yatırımla 5 yıldızlı bir otel açıldı. Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Radisson markasının ilk kayak oteli olan Radisson Blu Mount Erciyes Oteli’nin bölgenin prestijini artıracağını söylüyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

Artaş Grubu tarafından 13 milyon dolarlık yatırımla Kayseri turizmine kazandırılan Radisson Blu Mount Erciyes, 16’sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesine sahip. Radisson markasının ilk kayak oteli olma özelliğini taşıyan Radisson Blu Mount Erciyes Oteli 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kayak severlerin hizmetine sunuldu.

Erciyes’te 2200 metre irtifada konumlanan Radisson Blu Mount Erciyes, kar yağarken panoramik Erciyes manzarasına karşı açık havuzunda misafirlerine sıcak havuz keyfi de sunarken bu özelliğiyle Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyor. Radisson Blu Mount Erciyes’in toplam büyüklüğü 14 bin metrekare, fakat bu alanın 3 bin metrekarelik alanı otel olarak kullanılacak. Kalan 11 bin metrekarelik kısım ise günübirlik alan olarak misafirlerin hizmetine sunuluyor.

Türk turizmine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, “Kayseri turizmi için en önemli ihtiyaçlardan birisi de dağ bölgesinde günübirlik alan eksikliği idi. Bu oteli Türk turizmine kazandırarak buradaki eksiği kapatmış olduk. Kayak sporu tutkunlarını Erciyes’e bekliyoruz” dedi.

İki ayrı restoranı, bir lounge, spor salonu, SPA ve yüzme havuzlarına sahip olan otel, aynı anda 400 kişiye kadar hizmet verebilen restoranlara sahip. Misafirlerin kayakla doğrudan ulaşılabildiği açık restoran Erciyes manzarası eşliğinde hizmet veriyor.

CAZİBE MERKEZİ

Avusturyalı uzmanlar tarafından planlanan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında gösteriliyor. 140 kilometre uzunluğunda piste sahip olan merkez; çocuklardan olimpik sporculara kadar her seviyede kayak sporu tutkununa hitap ederken, 2100 ve 3400 metre irtifalar arasında bulunan bu pistleri ile Avrupa’nın en yüksek irtifadaki pistleri arasında yerini alıyor.

Dünyanın en geniş kayak merkezi yoluna da sahip olan Erciyes’e ulaşım da oldukça kolay. Kayseri şehir merkezinden 25, Kayseri Havaalanından 30 dakikada bölgeye ulaşım sağlanabiliyor.