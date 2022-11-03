İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO’nun 2022-2026 çalışma dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Çalışma arkadaşlarından ve görüşlerine önem verdiği İSO camiasından gelen önerilerin yanı sıra, birçok kademesinde görev aldığı İSO’ya karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle Başkanlık görevine yeniden aday olma kararı aldığını belirten Erdal Bahçıvan, şu açıklamada bulundu:

“Dün yaptığımız İSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimleri sonucunda 2018-2022 çalışma dönemimizi tamamladık. Bu dönemde birlikte çalıştığımız İSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Meskom Üyeleri, İSO üyesi sanayicilerimize ve tüm faaliyetlerimizi birlikte yaptığımız Genel Sekreterliğimize, çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 2022-2026 çalışma döneminde görev yapacak Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelerimizin seçimini huzurlu bir atmosferde yaptığımızı ifade etmek isterim. Sanayicilerin her zamanki olgunluğu ve dostluğuyla, İSO’nun geleneklerine, birikimine yakışan, demokratik bir seçim yaşadık. Eski dönemde görev yapmış arkadaşlarımıza teşekkür ederken, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı kutluyor, başarı dileklerimle birlikte hepsine hoş geldiniz diyorum. Yeni dönemde görev yapacak tüm sanayicilerimizin hem kendi sektörleri hem sanayimiz ve hem de İSO için bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da sanayi odamızın kültürüne ve değerlerine bağlı bir çalışma ortamını oluşturacaklarına içtenlikle inanıyorum.”

Erdal Bahçıvan, 8 Kasım Salı günü yapılacak olan İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde yeniden Başkan adayı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Seçim takvimi doğrultusunda gelecek hafta Yönetim Kurulu ve diğer organlarımızın seçimleri olacak. Bu vesile ile İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumu hem camiamız ve hem de kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Ümit ediyorum, 8 Kasım Salıgünü yapacağımız seçimlerimizi de yine Odamızın geleneklerine yakışır bir olgunlukta gerçekleştireceğiz. Böylece seçim takvimini ve sorumluluğunu tamamlamış olacağız. Dün yapılan seçimler gibi, 8 Kasım’da yapacağımız Yönetim Kurulumuz ve diğer organ seçimlerimizin de ülkemize ve sanayi camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”