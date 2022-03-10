Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün Antalya’da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ve Biden’ın “yapıcı ve uzun bir görüşme” gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye’nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.

Psaki, “Başkan, Türkiye’nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun.” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’dan “ikili ilişkilerin güçlendirilmesi” vurgusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden’ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı açıklama da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden’ın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdiklerine işaret edilen açıklamada, “İki lider, Rusya’nın saldırılarını bir an önce durdurması gerekliliğini bir kez daha vurgularken, krize karşı koordineli yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Biden, Türkiye’nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye’nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı.”