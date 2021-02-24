Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor” dedi. Erdoğan, aşı tedariğine ilişkin ise, martta aşılama konusunda çok büyük mesafelerin kat edileceğini belirterek, “Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, bir süredir maruz kalınan ekonomik tuzaklarla mücadele edilerek, salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, fırsat verilmediğini söyledi.

Bir süredir yavaşlayan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin Türkiye’ye ilgisinin arttığını kaydeden Erdoğan, “2021 yılını yeni bir atılım dönemi haline dönüştürmemiz şart. Bu yıla dair öncü göstergeler, umut verici gelişmelere işaret ediyor” dedi.

“Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kontrolsüz normalleşmenin bir süre sonra artan vaka sayıları ile çok daha sert tedbirlerin alınmasına neden olabileceğini söyleyerek şuları kaydetti:

Vatandaşlarımızdan, salgının kendi illerindeki seyir durumunu yakından takip etmek ve kurallara harfiyen uymak suretiyle, bir an önce normalleşme kriterlerine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Bu mücadele ancak 84 milyon hep birlikte aynı kararlılıkla hareket edersek başarıyla neticelenebilir. Mart ayı, inşallah, aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin kat edileceği bir dönem olacaktır. Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz. 2021 yılını yeni bir atılım dönemi haline dönüştürmemiz şart. Bu yıla dair öncü göstergeler, umut verici gelişmelere işaret ediyor. Dünyanın pek çok yerinde paniğe yol açan gıda üretimi, tedariki ve dağıtımı konusunda da hiçbir sıkıntımız bulunmuyor.”

Erdoğan, “Son kabine toplantımızda, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere göre şehirler bazında normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağının müjdesini milletimizle paylaşmıştık. Bu kapsamda eğitimde ilk adımları atmaya başladık. İnşallah 1 Mart’tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayacak adımlar atılmaya başlanacaktır.” dedi.