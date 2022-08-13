Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen “Çorum Toplu Açılış Töreni”ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sungurlu OSB’de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kurulduğunu, 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacağını bildirdi.

Doğal gaz arama çalışmalarına değinen Erdoğan, “İnşallah Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han’ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum” dedi.

BAZI ZİNCİR MARKETLER DE KENDİLERİNİ BUNA GÖRE AYARLAYACAK

Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sungurlu OSB’de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kurulduğunu, 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacağını bildirdi.