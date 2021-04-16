Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul üzerinden geçecek köprülerden birinin adımını haziranda atılacağını belirterek, “İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda “Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanımız Dendias’ın tutumu karşısında haddini bildirdi

“Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi.” dedi. Erdoğan, Yunanistan’a yönelik “Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan’a göre yok. Biz patriği atamıyoruz.” eleştirisinde bulundu.

“Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir”

KKTC’de Kur’an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışmasına değinen Erdoğan şöyle konuştu:

“Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.”

Gazze’ye hava saldırısı

Gazze’ye yönelik saldırının İsrail’in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, “İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor.” dedi.