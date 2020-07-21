Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, “Yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas hattının test sürüşleri devam ediyor. İlk kesimini yıl sonunda hizmete sunmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 5A uydusunun bu yılın üçüncü çeyreğinde yerde teslim alınacağını ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacağını açıklayan Erdoğan, “Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

2022’nin son çeyreğinde yerli otomobil banttan inecek.

2002’de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019’da 5 katına çıkararak 180,8 milyar dolara ulaştırdık.

Ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, art niyetli finansal girişimler konusunda önlemleri alıyoruz.

Geçen yıl ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor.