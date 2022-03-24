Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2’nin, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor. Danimarka’daki araştırmacılar ise Omicron BA.1’e yakalandıktan sonra BA.2’ye yakalanmanın daha düşük bir ihtimal olabileceğini söylüyor.

Danimarkalı araştırmacılar Kasım 2021 ile Şubat 2022 arasındaki üç aylık dönemde 1,8 milyondan fazla vakadan elde edilen verilere göre BA.1’den sonra BA.2’nin yalnızca 47 kişiye yeniden bulaştığını tespit etti. Business Insider’ın haberine göre araştırmacılar, bunların çoğunun “genç, aşılanmamış bireylerde” olduğunu belirtiyor. Benzer bir tespit İngiltere’de de yapıldı.

Bununla birlikte çalışmalar çok kısa bir süre içinde yapıldı. Yani kesin olarak bir sonuca varmak için henüz çok erken. Omicron bağışıklığının ne kadar süreceği ve aslında herkes için ne kadar işe yaradığı henüz net değil.

Bazı laboratuvar çalışmalarında BA.1 enfeksiyonlarının BA.2’ye karşı yeterli çapraz koruma sağladığı bulundu. 16 Mart’ta New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir araştırmada daha önce hiç COVID’i olmayan 24 aşılanmış bireyden ve yakın zamanda enfekte olmuş sekiz kişiden alınan kan örnekleri değerlendirildi.

Bu çalışma şunları önerdi:

BA.2’ye karşı en savunmasız kişiler, BA.1 ile enfekte olmayan aşılanmamış kişiler.

Güçlendirici aşılar, hiç enfekte olmamış kişilerde hem BA.1 hem de BA.2’ye karşı antikor seviyelerini desteklemek için etkili görünüyor.

BA.2’ye karşı en iyi korumaya sahip kişiler aşılanmış ve daha önce enfekte olmuş kişiler.

Katar’da henüz kesinleşmemiş bir çalışma ise ister BA.1 ister BA.2 ile olsun, bir Omicron enfeksiyonuna karşı en iyi korumanın, önceki bir enfeksiyon ve yakın zamanda yapılan bir destekleyici aşı olduğunu öne sürüyor.

Çalışma, Katar’da Aralık sonundan Şubat sonuna kadar şunları buldu: