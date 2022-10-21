İngiltere’de elektrik ve gazı olmadan yaşayan 70 yaşındaki Richard Ticehurst Doğu Sussex Eastbourne’deki evinde 70 yaşında hayatını kaybetti. Ticehurst hiç tanımadığı 31 akrabasına 250.000 sterlinlik beklenmedik bir miras bıraktı.

Daily Mail’in haberine göre Richard Ticehurst vefat ettiğinde ailesi hakkında çok az bilgi vardı. Annesinin 2000 yılındaki vefatından kendisine kalan ve aslında doğduğundan beri yaşadığı evde öldüğü açıklandı.

Yerel sakinlere göre bir kimsesizdi ve hiç ziyaretçisi yoktu.

BBC’nin ‘Varis Avcıları’ dizisinden bilinen şecere şirketi Finders International, Richard’ın ailesini ve geçmişini araştırmaya başladı.

Tek çocuk olduğu; hiç evlenmediği ve çocuğu olmadığı anlaşıldı. Ancak Richard’ın 250.000 £ (Yaklaşık 5.1 milyon TL) değerinde bir mülkü; beş ülkede ve üç kıtada 31 akrabasının sürpriz şekilde miras hakkına sahip olduğu belirlendi.

1974 yılında Manchester’dan Avustralya’ya göç eden uzaktan akrabası Yvonne Fraser da bu mirasçılardan.

Fraser, “Richard hakkında hiçbir şey bilmiyordum; ancak Finders bağlantıları açıkladığında mantıklı geldi. 2019’da ölen annem Muriel Ticehurst’ün Richard’ın birinci dereceden kuzeni olduğunu şimdi anlıyorum. Yani benim anne tarafından büyükbabam Ernest Ticehurst ve Richard’ın babası Alfred Ticehurst kardeştiler” dedi.

Trajik bir şekilde Richard, uzak akrabalarından hiçbirini de tanımıyordu.

Finders International’dan Danny Curran “Richard’ın evi nasıl yaşadığına dair bir fikir veriyordu. İnanılmaz derecede üzücüydü” diyor.

Richard’ın yaşadığı evi görmek için tıklayabilirsiniz.