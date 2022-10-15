Üye sayısı itibarıyla Türkiye’nin en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu olan İTO’nun eski başkan yardımcısı Murat Kalsın, başkanlığa adaylığını açıkladı.

Dün gerçekleşen İTO Meclisi’nde; Meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Murat Kalsın, seçim çalışmalarına yönelik istişarelerini, temmuz ayından bu yana İstanbul Kongre Merkezi’ndeki seçim ofisinde yürütüyordu.

KÜRESEL TİCARETİN BAŞKENTİ İSTANBUL

İTO Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak içinde bulunduğu ortama dikkat çeken Murat Kalsın özetle şunları söyledi: “Dünya önemli bir kırılmanın eşiğinde. Küresel ekonomideki dalgalanma ve dönüşüm, ekonomiden siyasete her alanı etkiliyor. Tam da bu noktada İTO’nun 21’inci dönemi, 2023 Türkiye’sine şahitlik edecek. Bu dönemde İstanbul iş dünyasını en güçlü şekilde temsil etmek, İstanbul’u küresel ticaretin başkenti haline getirme vizyonuyla yola çıktık.”

TAŞIN ALTINA GÖVDEMİZİ KOYUYORUZ

İTO’nun, 640 üyesiyle iş dünyasını temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Murat Kalsın, “Yeni küresel ekonomik düzende ülkemizin en güçlü şekilde yer almasını sağlamak için taşın altına gövdemizi koymak boynumuzun borcudur. Böyle bir dönem İstanbul iş dünyasına destek olmak, güç katabilmek amacıyla seçim ofisimizi kurduk.” ifadelerini kullandı.

TİCARETTE YENİ BİR HİKAYE YAZILABİLİR

Murat Kalsın şöyle devam etti: “Oda Başkanlığı bir hedef değil bir yoldur. Seçim ofisi kurmamız da başkan adaylığından ziyade geleceğin İTO vizyonunu planlamak için kurulmuş bir yapıdır. Seçimler, makam vaadi yerleri değildir. Çünkü Meclis koltukları üyelerimizi temsil koltuklarıdır. Ve ancak, adil, yenilikçi bir Meclis ile ticarette yeni bir hikâye yazılabilir. Şimdi yeni bir hikâye yazma hayalini bir hedefe dönüştürme zamanı. Gelin bu fırsatı birlikte hayata geçirelim ticarette yeni hikâyeyi birlikte yazalım.”

EKONOMİYE GÜÇ KATACAK BİR YÖNETİM

Murat Kalsın, liyakatli, sektörlerinde deneyimli ekiplerin yürüteceği projelerle ülke ekonomisine güç katacak bir İTO yönetimi kurmak için yola çıktıklarını da söyledi. Kalsın, 2013- Mart 2018 yılları arasında İTO Başkan Yardımcılığı ve İnşaat, Gayrimenkul İhtisas Komitesi Başkanlığı yapmıştı.