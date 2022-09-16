İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu’nun ve İSO Meclisi’nin eski başkanlarından Hüsamettin Kavi vefat etti.

İSO’dan yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kavi için cenaze töreni öncesinde İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda anma toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Kavi’nin vefatına ilişkin görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şunları kaydetti:

“İSO Meclisi’nde, Yönetim Kurulu’nda ve İSO Meclisi Başkanlık Divanı’nda uzun yıllar birlikte çalıştığım, örnek insanlığıyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle, sanayi ve İSO aşkıyla, beyefendi ve sakin üslubu ile gerek benim gerekse odamızın değerlerine değer katan bir başkanımı, bir ağabeyimi kaybettim. Acımız ve kaybımız büyük. İSO onun için her zaman bir sorumluluk ve meşguliyet alanıydı. İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın da kurucuları arasında olan ve ilk başkanlığını yapan Kavi, eğitime son derece önem veren bir sanayici olarak her zaman bizlere rehberlik etmişti. Bugün odamızın mesleki eğitim konusundaki çalışmaları onun vizyonunu da kapsayacak şekilde sürüyor. Hiçbir zaman unutmadan hatıralarını yaşatmaya gayret edeceğiz. Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun.”

Kavi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı

İş dünyasında başta İSO olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan, çok sayıda şirketin yönetiminde bulunan Hüsamettin Kavi, 1950’de İstanbul’da doğdu.

Kavi, İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975’te askerliğini tamamladı ve 3 yıl profesyonel olarak inşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra Zeki Kavi tarafından kurulan Kavi Kablo şirketinde uzun yıllar çalıştı.

Şirkette 1989’da 39 yaşında getirildiği genel müdürlük görevini 2002’ye kadar sürdürdü.

1987’e girdiği İSO meclisinde 199-1993 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Hüsamettin Kavi, 1993’ten 2001’e kadar İSO başkanlığını yürüttü.

2001-2009 yılları arasında da İSO Meclis başkanlığı yaptı. İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Kavi’nin yönetimde bulunduğu dönemde, Kavi ve yönetimin yoğun gayretleri ile kurulmuştu.

Hüsamettin Kavi, Mayıs 2022’de İSO Sanayi Dergisi’nin 70. Yıl Özel Sayısına verdiği röportajda İSO’daki görev yolculuğunu şöyle anlatmıştı:

“1987 yılında meclis üyesi olduğum İSO’da Başkan Memduh Hacıoğlu’nun davetiyle 1991 yılında yönetim kuruluna girdim. 1993 yılına gelindiğinde ise yönetim kurulu, görevi devretme kararı aldı. Memduh Başkan benim başkanlık görevine oturmamı istiyordu. Ancak tabii ki başkanlık seçimle yapılıyordu ve meclis üyeleri bu görüşe katılıyorlar mıydı, bilmiyordum. O yıllarda 43 yaşındayım, başkanlık için hem deneyimli hem de gençtim. Çeşitli toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirdim. Meclis üyelerine kendimi anlattım. Tabii öncelikle başkanlık konusunu içselleştirdim, bu görevi yapabilir miyim diye kendimi sorguladım. İSO bir kurumdur ve buranın bir yönetim kurulu olması gerekir. Kurul demek, bir takım çalışması demektir. Oluşturacağınız ekiple başarılı olma şansımız nedir, bunun cevabını bilmek lazım. Dolayısıyla başkanlık teklifine aklım yatmıştı, zaten yönetim kurulu üyesiydim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı tanıyordum ve çoğu benim yaşımdaydı. Netice itibarıyla biz bu göreve talip olduk, Meclis de uygundur dedi, seçti bizi, göreve başladık.”

İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu’na başkanlık etti

İş dünyasında çok aktif bir isim olarak anılan Kavi, 1990’da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de kurucuları arasında yer aldı. Derneğin başkan yardımcılığı görevini üslendi. 1990-2004 yılları arasında DEİK’te Polonya ve Slovakya iş konseylerinde eş başkanlık yapan Kavi, 1990-1994 arasında 4 yıl İKV yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Kavi, 1995’te kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare komitesinde iki dönem eş başkanlığı üstlendi.

2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer alan Kavi, 2010’da İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu’nun başkanlığını da yürüttü.

Kavi ayrıca 2002’de Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üslendi.

Bemka, inşaat, tekstil, eğitim alanlarına da yatırımlar yaptı. Kavi, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.