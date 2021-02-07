Bir zamanlar ekip biçtikleri tarlaları baraj gölü altında kalan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Kıyıkçı köyü sakinleri, artık evlerine ekmek götürmek için tarım yerine balıkçılık yapıyor.

AA’nın haberine göre Aslantaş Baraj Gölü’nün yapılmasıyla 37 yıl önce tarlaları su altında kalan köylüler, teknelerle açıldıkları gölden tuttukları balıklarla günlük kazançlarını çıkarıyor.

Sabah gün ağarmadan baraj gölü kıyısına gelen köylüler, kayıklarının motorlarını çalıştırıp “vira bismillah” diyerek göle açılıyor.

Bir gün önceden göle attıkları metrelerce ağı elleriyle çeken köylüler, ağa takılan balıkları kasalara doldurarak toptancılara satıyor. Köy sakinlerinden Ali Kıyıkçı, AA muhabirine, barajın faaliyete geçmesinin ardından tarım arazilerinin çoğunun sular altında kaldığını söyledi.

Köy halkının çoğunun ilçe ve kente göç ettiğini dile getiren Kıyıkçı, kalanların da ekmeğini sudan çıkarmaya başladığını kaydetti.

GÜNLÜK 30 İLA 150 LİRA KAZANIYORUZ

Kıyıkçı, baraj gölünden tuttukları balıklarla günlük 30 ila 150 lira arasında kazanç elde ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Barajdan önce köyümüz bölgenin en büyük köylerindenmiş. Bölgedeki tarımsal üretimin büyük çoğunluğu burada yapılırmış. Çeltik, pamuk, yer fıstığı, buğday ve arpa köyümüzün geçim kaynağıymış ancak topraklarımızın büyük kısmı 37 yıl önce sular altında kaldı. Bu nedenle artık tarım, köyün geçim kaynağı olmaktan çıktı. Baraj yapıldıktan sonra köyümüzün yüzde 90’ı diğer illere göç etti, kalanlar da geçimini balıkçılıkla sağlamaya çalışıyor. Bu yıl sular çekildiği için sezon iyi geçiyor. Her gün ağımız dolu mu döneceğiz boş mu bilmeden Allah’ımıza sığınıp göle açılıyoruz. Allah’a şükür yevmiyemizi kazanıyoruz.” AA