Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, bu yıl yer tahsis edilen 30 girişimcinin, yatırımlarının devreye girmesiyle 1500 kişiye yeni istihdam sağlanacağını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir OSB’nin yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, eksiksiz ve modern altyapıya sahip bölgenin yeni yatırımcıları teşvik ettiğini aktardı.

Yılın ilk yarısında 30 yeni yatırımcıya toplam 650 bin metrekare yer tahsis ettiklerini belirten Küpeli, şunları kaydetti:

“Bu yatırımlar devreye girdiğinde en az 1500 kişiye yeni istihdam sağlanacak. Eskişehir OSB’de yatırımcılara sunduğumuz her büyüklükteki uygun fiyatlı arsalar, kalifiye iş gücünün varlığı, eksiksiz altyapımız, hızla tamamlamakta olduğumuz Yaşam Merkezi, geçen sene ilk öğrencilerini alan ve bu sene yeni kampüs inşaatını tamamlamakta olduğumuz Eskişehir OSB Meslek Lisemiz, akreditasyon süreçlerini tamamlamakta olduğumuz Sınav ve Belgelendirme Merkezi gibi önemli yatırımlarımız, yeni sanayi yatırımlarının ilimizi tercih etmesinde ciddi rol oynamaktadır.”

Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Eskişehir’de toplam değeri 936 milyon lira olan 32 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini aktararak, “Bu yatırımlar birkaç yıl içinde devreye girdiğinde hem üretime hem de istihdama ciddi katkılar sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.