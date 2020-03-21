Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu. Türkiye Ziraatçılar Derneği ise üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılmasını, bu dönem için girdi maliyetlerinde destek sağlanmasını istedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerektiğini belirterek, “Yeni ekim yapacak üreticilere bu dönem için özellikle mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı.” dedi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerde üreticilere de yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Gıda arzında yaşanacak en ufak bir aksamanın piyasayı çok kötü etkileyeceğini ifade eden Demirtaş, tarım sektöründe üreticiye ve tüketiciye rahat nefes aldıracak tedbirlere ihtiyaç olduğunu bildirdi. Demirtaş, şöyle konuştu:

“Borcu olan ve ekim yapacak üreticilerimiz, icra takibine düşen çiftçilerimiz var. Bu süreçte üretimin aksamaması için üreticilerimizin kredi borçları ötelenerek yapılandırılmalı. Birçok alanda ekim zamanı. Yeni ekim yapacak üreticilere bu dönem için özellikle mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı.”

Dün itibarıyla ödemeleri başlayan tarımsal desteklerin çiftçileri bir nebze rahatlatacağını vurgulayan Demirtaş, 2020 yılı tarım desteklerinin ödeme tarihlerinin de öne çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

“ÖZELLİKLE KÜÇÜK İŞLETMELER DESTEKLENMELİ”

Demirtaş, bu dönemde özellikle küçük işletmelerin korunması gerektiğine dikkati çekerek, bu işletmelerin üretimi sürdürmesinin ve kente göç etmemesinin önem taşıdığını ifade etti.

Dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla oluşan küresel krizin fırsata çevrilebileceğini belirten Demirtaş, “Çiftçilerimize yeterli destek verilirse üretimimiz artar. Bu süreçte gıda ürünlerinde sıkıntı yaşayan ülkelere birkaç ay sonra ihracatımızı artırabiliriz. Bu şekilde açılan yeni pazarlarla tarım sektörümüz daha da gelişir.” diye konuştu.

Üretim planlaması yapılmasının özellikle bu tür zamanlarda çok önemli olduğuna işaret eden Demirtaş, yaklaşık 2 milyon kayıtlı üreticinin 82 milyon için üretim yaptığını dile getirdi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da Kovid-19 salgınının tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Kendi sektörlerinin de gelişmelerden etkilendiğini belirten Özkaya, “Su ürünleri sektörü de bu döneme özel bir destek açıklaması bekliyor.” dedi.

TESK’TEN ESNAFA ‘ÖZEL PAKET’ TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19’a karşı alınan önlemler dolayısıyla onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine ara verdiğini, diğer meslek kollarındaki esnafın da “siftahsız” dükkan kapattığını belirtti.

Buna karşın kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemelerin devam ettiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

“Corona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süreyle ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin lira kredi imkanı sağlanmalı. Bu krediyle esnafımız vergi, prim gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin kaybı olmayacaktır. Devletin verdiği para yine kendisine dönecektir.

Öte yandan, esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. Kısıtlı sermayesiyle ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Yeni bir özel paketle başta esnafımız olmak üzere, vatandaşlarımızda ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır.”