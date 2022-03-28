Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı, yerine Mustafa Kayhan getirildi. Peki, Mustafa Kayhan kimdir? İşte kurumdan yapılan açıklama ve Mustafa Kayhan’ın biyografisi:

ESK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından ESK Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Genel Müdür Osman Uzun’dan devraldı.

Kayhan, kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Dünyada yaşanan sorunların ülke tarımına ve hayvancılığına olan etkileri ile gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ettiklerini dile getiren Kayhan, “Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Kayhan, ESK’ya verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun’a teşekkür etti.

MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?

Kurumun internet sitesinde Mustafa Kayhan’ın biyografisi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

1969 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1999 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, 2004 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2011 yılında Hayvancılık Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında ise Hayvancılık Genel Müdürü görevine atanan Mustafa Kayhan, 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Çok sayıda projelerin hazırlayıcı ve uygulayıcılarından olan Mustafa Kayhan evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.