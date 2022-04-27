Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun’un görevden alınmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Resmi Gazete yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında, “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Uzun’un yanı sıra Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir görevinden alındı.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Aydın görevden alındı, yerine Mehmet Ali Köse getirildi.

Uzun, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapılmasının ardından Et ve Süt Kurumu’nun önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleriyle gündeme gelmişti.