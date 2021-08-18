Cengiz Holding, iştiraki Eti Bakır AŞ’nin Samsun tesisinde diamonyum fosfat (DAP) gübresi üretmeye hazırlanıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding, Türkiye’nin ilk ve tek izabe tesisi Eti Bakır AŞ’nin Samsun işletmesinde bakır üretimine entegre bir gübre tesisinin yatırımına başlıyor. Tamamlandığında 250 bin ton DAP gübresi üretecek tesisin, 100 milyon dolarlık ithalatın önünü kesmesi hedefleniyor.

Cengiz Holding 1,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirmeyi planladığı söz konusu yatırımı, 2025 yılında tamamlamayı öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, yeni yatırımla Eti Bakır’ın Samsun’daki tesisinde yan ürün olarak bulunan sülfürik asidin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmenin en rantabl şekli gübreye çevirmek. Türkiye bugün fosforik asit ve gübre türevleri ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor. Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak önemli bir yatırıma imza atacağız.

İstihdamın artmasına da destek verecek bu yatırım, cari açığın azaltılmasına her yıl 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Tesis, yılda 250 bin ton DAP gübresi üretecek, yeni yatırımla Cengiz Holding’in DAP gübre üretimi 625 bin tona ulaşacak.”

Eti Bakır’ın toplam gübre üretimi 1,2 milyon tonun üstüne çıkacak

Verilen bilgiye göre, Türkiye’deki bakır ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşılayan Eti Bakır’ın Samsun’daki izabe tesisinde flaş fırın teknolojisi kullanılarak yüzde 99,99 saflıkta elektrolitik bakır üretiliyor.

Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asit ve baca gazı arıtma sisteminde elde edilen amonyum sülfat çözeltisinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan yeni gübre tesisinde ise sülfürik asit ve amonyağın reaksiyonu sonucu kristalize amonyum sülfat elde edilecek.

Eti Bakır’ın Samsun’da halihazırda bulunan gübre tesisi yılda 600 bin ton kristalize amonyum sülfat gübre üretme kapasitesine sahip bulunurken, yeni yatırımın tamamlanmasıyla Eti Bakır’ın toplam gübre üretimi 1,2 milyon tonun üstüne çıkacak.