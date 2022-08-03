Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB’de ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3, 2021’in haziran ayına kıyasla da yüzde 36,1 yükseldi.

Euro Bölgesi’nde de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 yükseldi.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi’nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 92,8 ve ara mallarda da yüzde 23,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla yüzde 61,2 ile Romanya’da, yüzde 55,5 ile Danimarka’da ve yüzde 52,5 ile Litvanya’da arttı.

ÜFE, Almanya’da yüzde 33,2, Fransa’da yüzde 27, İspanya’da yüzde 43,3, İtalya’da yüzde 41,9 ve Belçika’da yüzde 50,3 olarak belirlendi.