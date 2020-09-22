Seyahat kısıtlamaları nedeniyle yabancı hasta alamayan estetik sektörü, kurlara bağlı artan maliyetlerin yanı sıra kişilerin azalan gelirleri, korunma ve hijyen kaygıları nedeniyle de pandemiden negatif yönde etkilendi. Öte yandan evden çalışma da kişilerin estetik ihtiyaçlarını geri plana itti. Tıpkı kuaför ve kişisel bakıma olan talebin azalması gibi estetik kaygılar da azaldı.

Pandemi pek çok sektörü etkiledi. Sağlık alanının önemli bir ayağı olan estetik sektörünü de bunlardan biri. Öyle ki yurtdışından ülkemize saç ekimi, estetik cerrahi uygulamaları ve medikal estetik yani ameliyatsız yapılan işlemler için gelen hastaların sayısı, seyahat kısıtlamaları nedeni ile durma noktasına geldi. Bu durumun sektördeki yurt içi ve yurtdışına bağlı işletmeleri de oldukça zor bir durumda bıraktığını belirten Tırman HT Klinik Kurucusu Dr. Hüseyin Tırman, “Sadece İstanbul’da 3 bin saç ekimi ünitesinin olduğu konuşuluyor. Bu sektörde yoğun emek katma değerinin oldukça yüksek olması, bu alanda çalışan işletmelerde kapasitenin kullanılamaması ve istihdam açısından gerek işletmeciler gerek çalışanlar açısından zorlu bir dönem yaşanıyor” diye anlatıyor.

CERRAHİ İŞLEMLER *

Öte yandan cerrahi işlemler yani ameliyat için gelen grubun olduğu, küçük işletmelerden oluşan plastik cerrahlar ve ameliyatları yaptıkları hastane gruplarının kayıplarının da söz konusu olduğunu dile getiren Hüseyin Tırman, şunları ekliyor:

“Döviz kurlarının yukarı doğru hareketi ile bu iki grup, hizmet ağırlıklı maliyetleri ile avantajlı fiyatlar oluşturabilecekleri dönemde seyahat kısıtlamaları nedeni ile hastaların ulaşamaması sonucu gelir kayıpları yaşıyor.”

TALEP DÜŞTÜ *

Ameliyatsız işlemlerden oluşan ‘medikal estetik’ olarak adlandırılan dolgu, botoks ve cihazlar ile yapılan grupta ise daha çok yerli hasta grubuna hizmet veriliyor. Bu grupta da olumsuz havanın söz konusu olduğunu ifade eden Hüseyin Tırman, şöyle devam ediyor:

“Hekimler için artan döviz kurları nedeni ile yükselen girdi maliyetleri, pandemi nedeniyle ve bu sektörden hizmet alan kişilerin oluşmuş gelir kayıpları ile birlikte talebin çok ciddi olarak negatif yönde etkilenmesine neden oldu.”

ESTETİK KAYGISI AZALDI *

Özetle, estetik sektöründe; yurtdışından hasta bularak çalışmayı tercih eden saç ekimi ve cerrahi işlem yapan gruplar, fiyat rekabetinde avantajlı olsalar da dolaşım kısıtlamaları nedeni ile hedef kitlelerine ulaşamayıp kapasitelerini çok düşürmüş ya da hiç kullanamıyor durumdalar. Diğer yandan yerli hastalara hizmet veren taraf için de yurtdışına bağımlıolan sarf giderlerinin kurlar nedeni ile artışı ve pandemi ile bozulan gelir durumları talebi çok azaltmış bulunuyor. Bu işlemlerin tümünde hizmet almak isteyenlerin sağlık tesislerine gitmek istememesi de ayrı bir engel olarak görülüyor. Bunların dışında sektörü negatif olarak etkileyen başka bir faktörün de evden çalışma uygulaması olduğunu söyleyen Hüseyin Tırman, “Kişilerin uzaktan çalışma, daha az sosyalleşme, kutlama ya da toplu organizasyonların kısıtlanması gibi nedenlerle diğer insanlarla temasının azalması da sektörü etkiledi. Bu nedenle tıpkı kuaför ve kişisel bakıma olan talebin azalması gibi estetik kaygıların da azaldığını ya da ertelendiğini söyleyebiliriz” diyor.