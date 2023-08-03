Manisalı iş insanı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde temizlik işçisi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti. Hayatının şokunu yaşayan Sağlam’ın Üzmez’in kızı olduğu DNA testiyle belgelendi. Sağlam, 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu.

Sabah'ta yer alan haberde şu bilgiler paylaşılıyor:

1950'li yıllarda dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen, 'apar topar' tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

'BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN'

Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.

Kalbiye Sağlam, yıllarca Niyazi Üzmez'in Turgutlu'daki evinde, dükkanında, Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996 yılında 66 yaşında iken hayatını kaybetti.

Sağlam çocukluk çağında evlendirildi ve Manisa'ya taşındı. Sağlam 28 yaşında iken evlendirildiği adam hayatını kaybetti ve uzaktan akrabası bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in yanına döndü.

Eşi İnci Üzmez'den 3 çocuğu olan Niyazi Üzmez geçtiğimiz yıl mayıs ayında Turgutlu'da bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin 'bu çocuk sana ne kadar çok benziyor' dediği Sağlam'a gerçeği itiraf etti. Kalbiye Sağlam, 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in, gerçek babası olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Kalbiye Sağlam, avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken geçtiğimiz 20 Şubat'ta işadamı Niyazi Üzmez 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı.

Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99.9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Kalbiye Sağlam, DNA testiyle biyolojik babasından kalan iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.

Kalbiye Sağlam'ın avukatı Varol Turbay, "Kalbiye Sağlam yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası, diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu kendisi için büyük bir travma. Bu müvekkilim için ağır bir yük olmasına karşın gerçek babasının kim olduğunu bilmesi onu bir ölçüde rahatlattı. Kalbiye Sağlam, hiç hak etmediği halde çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi.

2 çocukla dul kalınca, çocuklarına bakabilmek geçimini sağlayabilmek için dedesi olduğunu bilmediği kişinin hasta bakıcılığını, babası, kardeşleri, halaları olduğunu bilmeden bu kişilerin evinde yıllarca hizmetçilik yaptı. Bu şekilde çocuklarına baktı. Biyolojik babası ve ailesi sefa içinde yaşarken, o Niyazi Üzmez'in Ramazanda ayında verdiği erzaklarla yetinmeye çalıştı" dedi. Kaynak: Sabah