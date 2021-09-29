Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı TÜFE Eylül ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon oranı beklentisi ne? İşte Eylül 2021 enflasyon oranı ile ilgili detaylar…

Enflasyon ağustosta yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise tüketici fiyatları yüzde 15,78 arttı. Yurt içi üretici fiyatları ise (Yİ-ÜFE) yıllık % 45,52, aylık %2,77 arttı.

Peki, Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon oranı beklentisi ne? İşte merak edilen soruların yanıtı…

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak. Merkez Bankası tarafından yapılan sürpriz faiz indirimi hamlesi sonrasında daha da kritik bir hale gelen enflasyon oranı aynı zamanda dolar kuru, altın fiyatları ve kira artış oranı için yön belirleyici olarak kullanılacak. Enflasyon oranları aynı zamanda kiracılar ve ev sahipleri tarafından kira artış oranı açısından da bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks’in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE’de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ninde ise geçen ay yüzde 1,17 olan eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,11’e düştü. Bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 16,74 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,48’den 12,94’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,52’den 10,71’e yükseldi.