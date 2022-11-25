Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı’na sunmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde.

2023 yılı bütçesinin genel kurulda kabulünün ardından teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TRT Haber’in haberine göre aralık ayının son haftasında EYT mesaisi Meclis’te başlayacak.

Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için süreç hızlı ilerleyecek. Bir hafta içerisinde düzenlemenin komisyon ve genel kurul ayağının tamamlanması bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1,5 milyon kişinin EYT’ye hak kazandığını, 1999 yılı ve prim gün sayısının değişmeyeceğini açıklamıştı.