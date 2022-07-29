Emeklilikte yaşa takılan 6 milyon kişi merakla düzenleme bekliyor.

TRT Haber’in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde EYT mesaisi yapan ekip, çalışmaları tamamlamak üzere. EYT düzenlemesi çok yakında açıklanacak.

Haberde şu bilgiler veriliyor:

Çalışmalarda sona yaklaşılırken, EYT’lilerin sorunlarına çözüm için farklı formüller masada.

Bu modellerden bir tanesinin yaşı esas alan model olduğunu belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, “Belli bir yaşa gelmiş olanların emekli edilmesi. Primi esas alan model başka bir model olarak görüşülüyor. Örneğin 7200 gün ile 9000 gün prim ödeyenlerin emekli edileceği kamuoyunda konuşuluyor.” dedi.

“Kesinti yapılarak emeklilik tarihi öne çekilebilir”

Aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi de tartışılan formüller arasında.

Zengin, “Bir başka model ise indirgeme katsayısını esas alan model, ya da emekli maaşında belli bir miktar azalma yaparak… Diyelim ki kişi 5 yıl sonra emekli olacak, onu bugünden emekli ederek maaşında belli oranda düşüşler, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 civarında bir düşüşle maaş bağlamak gibi modeller konuşuluyor.” diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek için en uygun formül aranıyor. O formül bulunduktan sonra sendikaların görüşleri de alınacak. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı maliyet hesabı yapacak. EYT çalışmasında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.