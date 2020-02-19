 Faiz kararı sonrası dolarda son durum - Ekonomist

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Şubat 19, 2020 0 Yorum 191 Okunma
Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası, politika faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e çekti. Açıklamanın ardından dolar 6,08’e çıktı.

6,056 seviyesinde işlem gören dolar/TL, açıklamanın ardından 6,08’in üzerine çıktı. 14:11’de 6,0809’u gördü ve yaklaşık 9 ay içerisinde gördüğü en yüksek seviyeyi geliştirdi. Dolar/TL kuru, 27 Mayıs 2019 tarihinde 6,08’li seviyeleri görmüştü.

Borsa İstanbul ise endeks 119 bin 600 seviyelerinden 119 bin puanın altına indi.

Karar sonrasında 2 yıllık gösterge tahvilin faiz oranı yüzde 11,25’ten 11,05 seviyesine geriledi.

MERKEZ BANKASI, FAİZ İNDİRDİ



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