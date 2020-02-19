Faiz kararı sonrası dolarda son durum - Ekonomist

Faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası, politika faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e çekti. Açıklamanın ardından dolar 6,08’e çıktı.
6,056 seviyesinde işlem gören dolar/TL, açıklamanın ardından 6,08’in üzerine çıktı. 14:11’de 6,0809’u gördü ve yaklaşık 9 ay içerisinde gördüğü en yüksek seviyeyi geliştirdi. Dolar/TL kuru, 27 Mayıs 2019 tarihinde 6,08’li seviyeleri görmüştü.
Borsa İstanbul ise endeks 119 bin 600 seviyelerinden 119 bin puanın altına indi.
Karar sonrasında 2 yıllık gösterge tahvilin faiz oranı yüzde 11,25’ten 11,05 seviyesine geriledi.
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