ABD’de teknoloji hisseleri özellikle çarşamba günü düşüş yaşandı. Peki neden? Business Insider teknoloji şirketlerindeki düşüşü analiz ettiği yorumunda “Tüm teknoloji şirketleri eşit değil. Analistler, Apple, Amazon ve Google gibi hisse senetlerinin 2022’de kârsız teknoloji şirketlerinden çok daha iyi olmasını bekliyor çünkü basitçe söylemek gerekirse, tonlarca para kazanıyorlar” notunu düşüyor. Analiz şöyle:
“Analistler tarafından kârsız teknoloji şirketleri için vekil olarak görülen Ark Invest’in İnovasyon ETF’si bu yıl şimdiye kadar %12 düştü. Peki teknoloji hisseleri neden bu kadar sert düşüyor? Artan tahvil getirileri mi, güçlü büyüme beklentileri mi, enflasyon mu yoksa yukarıdakilerin tümü mü?
2020’de koronavirüs vurduğunda merkez bankaları faiz oranlarını düşürdü ve ekonomilere trilyonlarca dolar pompaladı. Yatırımcılar başka yerlerde getiri aramaya başladı. Bankalar, enerji şirketleri ve benzerleri durgunluk içindeydi, bu yüzden yatırımcılar Amazon , Apple ve Google gibi evde kalma hisse senetlerine yöneldi. Ama borç almak her zamankinden daha ucuzdu. Öyleyse, yatırımcılar, bir sonraki Netflix veya Tesla olabilecek kârsız teknoloji şirketlerine yöneldi.
Bu yıl bu hesaplamaların tamamı değişti. Tahvil getirileri artıyor ve bu teknoloji için kötü haber. Yükselen faiz oranları ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek tahvil getirileri birkaç nedenden dolayı teknoloji hisselerine zarar veriyor.
- Kilit nokta, birçok teknoloji şirketinin şu anda kârsız olması veya az para kazanmasıdır. Tahvil getirileri daha yüksekse, yatırımcılar yalnızca uzak gelecekte düzgün bir şekilde kazanmaya başlayacak olan teknoloji şirketlerini elinde bulundurarak şimdiki getirilerini kaybediyorlar. Bu da bu firmaların çok daha az çekici görünmesini sağlıyor.
- Bankalar özellikle son birkaç ayda iyi bir performans göstererek yatırımcıları teknolojiden uzaklaştırdı.
- Oyundaki bir diğer kilit faktör, yatırımcıların ABD ve küresel ekonominin 2022’de güçlü olmasını beklemesidir. Özel şirket ADP’den ABD istihdam verileri Çarşamba günü beklenenden çok daha güçlü geldi.
- Bunun da ötesinde, ABD genelinde yayılan Omicron koronavirüs varyantı, öncekilerden önemli ölçüde daha hafif görünüyor.
- Güçlü bir ekonomi beklentisi, yatırımcıları, pandeminin en kötü döneminde terk ettikleri çok çeşitli şirketlere (havayolları, restoranlar, oteller) geri döndürüyor.
- Ancak enflasyon da çok sıcak ve 2022’de güçlü kalması bekleniyor. Bu sadece Fed’in faiz oranlarını artırma olasılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda alıcıları fırtınadan kurtulabilecek şirketler aramaya yönlendiriyor.
- Gösterişli teknoloji isimleri yerine, yatırımcılar, lüks tüketici markaları gibi fiyatlarını başarılı bir şekilde yükseltebilecek firmalar için etrafta dolaşıyor. Ve emlak ve enerji gibi enflasyon zamanlarında geleneksel olarak iyi durumda olan sektörleri satın alıyorlar.
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