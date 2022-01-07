ABD’de teknoloji hisseleri özellikle çarşamba günü düşüş yaşandı. Peki neden? Business Insider teknoloji şirketlerindeki düşüşü analiz ettiği yorumunda “Tüm teknoloji şirketleri eşit değil. Analistler, Apple, Amazon ve Google gibi hisse senetlerinin 2022’de kârsız teknoloji şirketlerinden çok daha iyi olmasını bekliyor çünkü basitçe söylemek gerekirse, tonlarca para kazanıyorlar” notunu düşüyor. Analiz şöyle:

“Analistler tarafından kârsız teknoloji şirketleri için vekil olarak görülen Ark Invest’in İnovasyon ETF’si bu yıl şimdiye kadar %12 düştü. Peki teknoloji hisseleri neden bu kadar sert düşüyor? Artan tahvil getirileri mi, güçlü büyüme beklentileri mi, enflasyon mu yoksa yukarıdakilerin tümü mü?

2020’de koronavirüs vurduğunda merkez bankaları faiz oranlarını düşürdü ve ekonomilere trilyonlarca dolar pompaladı. Yatırımcılar başka yerlerde getiri aramaya başladı. Bankalar, enerji şirketleri ve benzerleri durgunluk içindeydi, bu yüzden yatırımcılar Amazon , Apple ve Google gibi evde kalma hisse senetlerine yöneldi. Ama borç almak her zamankinden daha ucuzdu. Öyleyse, yatırımcılar, bir sonraki Netflix veya Tesla olabilecek kârsız teknoloji şirketlerine yöneldi.

Bu yıl bu hesaplamaların tamamı değişti. Tahvil getirileri artıyor ve bu teknoloji için kötü haber. Yükselen faiz oranları ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek tahvil getirileri birkaç nedenden dolayı teknoloji hisselerine zarar veriyor.