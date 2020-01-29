Fed faize dokunmadı

Ocak 29, 2020 0 Yorum 187 Okunma
Fed faize dokunmadı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında sabit tuttu. Dolar kuru 5,95 seviyesindeki hareketini sürdürüyor.

Fed’den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmediği bildirildi. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliği ile alındığına dikkati çekilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü olduğu ve ekonomik aktivitenin ılımlı biçimde arttığı kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda istihdamda artış gerçekleştiği, işsizlik oranının düşük seyrettiği belirtilerek, politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğuna işaret edildi.

Yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ekonomik verilerin, küresel gelişmelerin ve enflasyon baskısının yakından takip edildiği bildirildi.

Fed, geçen yıl 3 kez faiz indirimine gitmişti. Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

Dolar kuru 5,95 seviyesindeki hareketini sürdürüyor.

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