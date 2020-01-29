Fed kararı öncesi piyasalarda son durum

Ocak 29, 2020 0 Yorum 58 Okunma
Fed kararı öncesi piyasalarda son durum

Dolar/TL, Fed’in faiz kararını öncesi 5,94 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları ise düşüşe geçti.

Güne 5.95 sınırında başlayan dolar/TL, saat 11.57 itibarıyla 5,94 seviyesiden işlem görüyor. Euro/TL, 6,54 lirada.

GRAM ALTININ 300 LİRANIN ALTINA İNDİ

Altın fiyatları düşüşe geçti. Dün 301 liraya çıkan gram altın, bugün 299 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı 492 liraya düştü. Altının ons fiyatı ise 1,586 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED’İN KARARINDA

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda olacak. Fed’in herhangi bir faiz hamlesi yapması beklenmiyor.



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