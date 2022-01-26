ABD Merkez Bankası (FED) beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı
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